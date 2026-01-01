Палачинкова торта с яйчен крем

Необходими продукти за торта с диаметър 12 см:

За палачинките:

2 ч.ч. прясно мляко

1 с.л. кокосово масло

2 яйца

5 с.л. брашно от лимец (или друго по избор)

ванилия

щипка сол

щипка сода за хляб

Разбъркайте продуктите до гладка смес. Пригответе палачинки с предпочитана от вас големина.

За крема:

1 ч.ч. прясно мляко

1 яйце

1 ч.л. с връх брашно от лимец (или друго по избор)

ванилия

мед или подсладител

Кипнете на ниска степен половината от млякото. В останалата част от него разбъркайте останалите продукти до гладка течност. Махнете млякото от котлона и я прибавете на тънка струйка. Върнете на котлона и при непрестанно бъркане изчакайте кремът да се сгъсти.

За шоколадовия ганаш:

На водна баня разтопете 8 парчета натурален шоколад (без захар) и 2 ч.л. кокосово масло.

Редувайте палачинките с тънко намазан крем и оформете торта. Покрийте с шоколадовия ганаш и я оставете да престои в хладилник за около 2 часа.