Палачинкова торта с яйчен крем

Необходими продукти за торта с диаметър 12 см:
За палачинките:
- 2 ч.ч. прясно мляко
- 1 с.л. кокосово масло
- 2 яйца
- 5 с.л. брашно от лимец (или друго по избор)
- ванилия
- щипка сол
- щипка сода за хляб
Разбъркайте продуктите до гладка смес. Пригответе палачинки с предпочитана от вас големина.
За крема:
- 1 ч.ч. прясно мляко
- 1 яйце
- 1 ч.л. с връх брашно от лимец (или друго по избор)
- ванилия
- мед или подсладител
Кипнете на ниска степен половината от млякото. В останалата част от него разбъркайте останалите продукти до гладка течност. Махнете млякото от котлона и я прибавете на тънка струйка. Върнете на котлона и при непрестанно бъркане изчакайте кремът да се сгъсти.
За шоколадовия ганаш:
На водна баня разтопете 8 парчета натурален шоколад (без захар) и 2 ч.л. кокосово масло.
Редувайте палачинките с тънко намазан крем и оформете торта. Покрийте с шоколадовия ганаш и я оставете да престои в хладилник за около 2 часа.