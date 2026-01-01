Топ теми

Палачинкова торта с яйчен крем

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 340 )

Необходими продукти за торта с диаметър 12 см:

За палачинките:

  • 2 ч.ч. прясно мляко
  • 1 с.л. кокосово масло
  • 2 яйца
  • 5 с.л. брашно от лимец (или друго по избор)
  • ванилия
  • щипка сол
  • щипка сода за хляб

Разбъркайте продуктите до гладка смес. Пригответе палачинки с предпочитана от вас големина.

За крема:

  • 1 ч.ч. прясно мляко
  • 1 яйце
  • 1 ч.л. с връх брашно от лимец (или друго по избор)
  • ванилия
  • мед или подсладител

Кипнете на ниска степен половината от млякото. В останалата част от него разбъркайте останалите продукти до гладка течност. Махнете млякото от котлона и я прибавете на тънка струйка. Върнете на котлона и при непрестанно бъркане изчакайте кремът да се сгъсти.

За шоколадовия ганаш:

На водна баня разтопете 8 парчета натурален шоколад (без захар) и 2 ч.л. кокосово масло.

Редувайте палачинките с тънко намазан крем и оформете торта. Покрийте с шоколадовия ганаш и я оставете да престои в хладилник за около 2 часа.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *