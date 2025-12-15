Палестински юношески национал подписа с „Вихрен“

Монир Ал Бадарин е третият нов футбoлист на челника във Втора лига „Вихрен“, привлечен през зимната пауза след защитника Александър Бастунов и крилото Марио Ивов. Монир е на 20 г., офанзивен халф, който е роден в Казанлък от смесен брак между българка и палестинец. Започва с футбола в школата на „Берое“, откъдето преминава в „Ботев“ (Пд). Дебютът му при професионалистите е с екипа на канарчетата, после играе последователно за палестинския „Шабаб Ал-Саму“, „Розова долина“ и „Спартак“ (Пл). През този сезон Ал Бадарин взе участие в 18 мача, в които се разписа веднъж при равенстото 1:1 в Петрич с „Беласица“ и направи 4 асистенции. Монир е вторият след Преслав Антонов-Бригела, който напусна плевенчани. Възрастта му позволява да бъде ползван за квотата U21, дотук е записал 20 участия с 3 гола за юношеския национален отбор на Палестина. След раздялата с Любомиров и Котан, Ал Бадарин е призван да върне широчината в средната линия на еделавайсите. „Ръководството на „Вихрен“ приветства Монир с добре дошъл и му пожелава здраве и хубави мигове със зелено-белия екип“, написаха от ръководството на бяло-зелените. В същото време санданските футболни шефове излязоха с поименни благодарности към 8-те играчи, с които тимът се раздели наскоро.

Антонио Котан Александър Якимов Монир Ал Бадарин

„След осем години, изпълнени с трудни, но и сладки моменти, стотици битки на терена и десетки решителни голове, нашият дългогодишен капитан Александър Якимов приключва своята забележителна страница във „Вихрен“. Той оставя след себе си пример за характер и отдаденост, които ще се помнят от местната публика. Антон Карачанаков, Веселин Любомиров, Георги Коричков и Китан Василев завинаги вписаха имената си в историята на клуба. Те също бяха част от отбора, който се върна в професионалния футбол след 15-годишно отсъствие. Техният принос остава безценен, а голът на Карачанаков от корнер в решителния мач с „Кюстендил“ ще се помни още дълги години. Борислав Смилянски, Адриан Видинов и Антонио Котан, макар и само от лятото, се превърнаха в част от семейството на „Вихрен“. С енергията и желанието си те допринесоха за важни мигове, сред които и победата с 2:0 над „Беласица“ в Петрич“, се казва в обръщението към освободените.

СТАНЧО СТАНЧЕВ