Палта от кашмир и плюш са хит за зимата

С настъпването на студените месеци изборът на подходяща връхна дреха се превръща в нещо повече от практическа необходимост – той е ключов елемент от визията, който диктува цялостния ни стил. За зима 2025-2026 дизайнерите залагат на баланса между вечната класика и модерните тенденции, предлагайки разнообразие от материи и силуети, специално създадени за зрели дами, които ценят както елегантността, така и функционалността.



Независимо дали търсите изисканост в линията на класическото вълнено палто, топлината на пухената шуба или съвременната визия на екокожата, тази година има модел, който да отговори на всеки вкус и начин на живот. Открийте кои са актуалните предложения, как да ги съчетаете и как да направите инвестиция във връхна дреха, която ще ви осигури увереност и уют през цялата зима.

От плюш и „шерпа“

Вълненото палто остава сигурен избор за зрели дами, търсещи елегантна и практична връхна дреха. През сезон 2025-2026 моделите са с изчистена линия, прави или леко вталени, което позволява да се носят както с панталон, така и с рокля. Дължината най-често достига до коляното, а разцветките са светлокафяво, тъмносиньо, сиво и черно – тонове, които стоят добре на всяка фигура и се комбинират лесно с шапки и шалове. Този модел е подходящ за дами, които ценят класиката и предпочитат подреден, спокоен стил.

От кашмир

За любителките на по-изисканите материи палтата от кашмирени смеси са отличен избор. Те са леки, но много топли и стоят изключително елегантно. Разцветките са меки и спокойни – бежово, шоколад, тъмнокафяво. Този модел е подходящ за дами, които искат по-висок клас дреха, която да носят години наред, без да излиза от мода.

От „шерпа“ и плюш

Меките материи тип „шерпа“ и плюш са сред най-търсените тази година. Те предлагат лекота, удобство и приятна топлина, което ги прави подходящи за дами, които ценят комфортната линия. Най-често се срещат в бежово, кремаво и светлокафяво, като тези нюанси придават нежност. Подходящи са за жени, които желаят по-непретенциозна, но модерна визия.

С колан за подчертаване на талията

Палтата с колан са предпочитани от дами, които искат да оформят силуета си по деликатен начин. Материите са предимно вълнени, а цветовете – класически като светлокафяво, тъмносиво и черно. Този модел е подходящ за жени, които държат на женствена линия.

Пухени якета и дълги шуби

Пухените модели остават незаменими за по-студено време. Съвременните подплати осигуряват висока топлоизолация, без дрехата да става тежка. Дългите шуби до коляното или прасеца са предпочитани от жени, които искат максимална защита от вятър и сняг. Цветовете тази зима са предимно тъмни и практични – бордо, тъмнозелено, тъмносиньо и различни нюанси на кафявото. Този тип връхна дреха е особено удобен за ежедневието, за пазаруване и разходки, където комфортът е от първостепенно значение.

От екокожа

Екокожата продължава да се утвърждава като предпочитан избор. Тя е подходяща за дами, които харесват по-структуриран силует и желаят връхна дреха, която стои стегнато и оформено. Подплатата е мека и топла, което прави модела подходящ и за по-ниски температури. Цветовете включват черно, шоколадово и карамелено, а кройките са изчистени и лесни за съчетаване. Този тип яке или палто придава увереност и е идеален избор за градска среда.