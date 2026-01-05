Паметен лов! Първа слука за двама младежи от дружинка Красава

Интересен излет с хубава слука са провели ловците от дружина Красава, към ЛРС „Сокол“ – Брезник. Двамата младежи Любослав Вуковски и Асен Асенов се проявяват като майстори, а най-интересното е, че и за двамата това е първа слука в свинския лов и няма как да не запомнят този излет до живот.

Любослав се връща към паметния лов и разказва повече подробности.

„Организирахме гонка в нашето ловище „Леки – Ръмов дол“, на 10 км от село Красава. Това е полупланински район от смесени гори, основно дъб и бор. Групата ни беше под ръководството на председателя на дружината и ръководител на лова в този ден Кирил Насков. Гоначи и кучета тръгнаха, а ние заехме места на пусиите. Някъде към 9 часа вдигнаха животно и от приближаващия яростен лай разбрах, че идва към мен.

Излезе точно насреща ми, на около 30 метра. Стрелях с ловния автомат два пъти и животното остана на място. По-късно втори глиган излиза на колегата Асен Асенов и той също се справя с два изстрела. Оказа се, че кучетата са вдигнали три животни, но третото е избило в посока към ловци от съседна дружина и там също е отстреляно. Направихме им хубав подарък.

Така завършихме този зрелищен лов. По-късно претеглихме моя глиган. Тежеше 170 кг, а зъбите му са 25 см. Вече са обработени и предадени за оценка по надлежния ред от ловна комисия. Другият глиган беше по-малък, към 100 кг“.

Интересно е да се отбележи, че на скорошен излет ловците са вдигнали огромна сюрия, казват че били към 40 диви свине. Имало много стрелба от различни позиции, но паднало само едно. Любослав също имал възможност да стреля, но не улучил. А този път са реализирали 3 от 3. Е, с помощта и на колеги, но пък се е получила стопроцентова успеваемост.

В дружина Красава имат досега 7 отстреляни прасета. По-малко е от миналата година, но има време да наваксат. Все още сезонът продължава. А и най-важното е, че има движение и почти на всеки излет вдигат животни.slrb.bg