Паметна плоча за 100 г. от рождението на маестро Г. Щерев поставят в кв. „Вароша“

Паметна плоча в чест на 100-годишнината от рождението на маестро Георги Щерев да се постави на къща „Математика“ в кв. „Вароша” в Благоевград, искат с петиция до общината и до областния управител 20-ина изтъкнати общественици, обединени в инициативен комитет. Предложението е подкрепено и от дъщерята на проф. Елена Тодоровска и внучката Елена на легендарния диригент на читалищния китаро-мандолинен състав „Пирински звуци“.

Под ръководството на маестро Щерев през 80-те години на миналия век оркестърът завоюва поредица престижни награди на международни музикални конкурси в Испания, Франция и Холандия и бе аплодиран горещо на множество фестивали в европейски културни центрове. За заслугите си за развитието на културата и изкуството в областния център на Пиринско през 2002 г. той бе отличен със званието „Почетен гражданин на Благоевград“.

Искането на инициативния комитет е паметната плоча да се монтира на къщата в кв. „Вароша“, в която някога е живял маестро Щерев.

Във връзка с годишнината от рождението му на 6 ноември в читалище „Н. Вапцаров“ са планирани поредица от събития, а вечерта ще има голям концерт.

Както „Струма“ писа, ръководеният от маестро Щерев оркестър „Пирински звуци“ бе възстановен миналата година, след като дейността му бе преустановена за известно време, а в новия състав заедно с млади таланти свирят и членове на някогашния звезден състав.

Предложението е в дневния ред на предстоящата в петък сесия на Общински съвет – Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА