Панаир на науките и технологиите събра любители в Младежкия дом в Благоевград

Второто издание на Панаир на науките и технологиите събра любители около научните и технологични щандове в Младежкия дом в Благоевград.

„Радвам се, че децата могат да се докоснат до науката и технологиите по забавен и вдъхновяващ начин. Тук те не просто наблюдават, а създават и откриват нови неща. Това е най-добрият начин да се събуди любопитството им и да се запали интересът към знанието“, каза в приветствието си към участниците зам. кметът Боряна Шалявска, която откри панаира.



Инициативата привлича ученици от училища в цялата област, които имат възможност да се включат в експерименти по природни науки и вълнуващи инженерни инсталации от света на роботиката и автоматизацията.

С огромен интерес се посрещнаха работилниците, в които деца от 1 до 9 клас демонстрираха своите знания и умения. Те запояваха електронни платки, експериментираха с химически реакции, изследваха тайните на биологията и се потопиха в света на 3D принтирането. Работилниците, разпределени по възрастови групи и предварителен график, събраха десетки любознателни участници.

ПЕТЪР ПЕТРОВ