Панфорте с шоколад

Необходими продукти:

90 г тъмен шоколад

• 2 ч.ч. едро нарязани леко запечени ядки – бадеми, лешници, макадамия, кашу – един вид или смес

• 1 ч.ч. нарязани захаросани портокалови и лимонови кори или сушени плодове

• 1 ч.л. канела

• 1/4 ч.л. смлян бахар

• 1/2 ч.ч. брашно

• 1-2 с.л. какао

• 2/3 ч.ч. мед

• 2/3 ч.ч. захар

• пудра захар

Начин на приготвяне:

Шоколадът се разтапя на водна баня.

В купа се смесват нарязаните захаросани цитрусови кори или сушени плодове с брашното, какаото и подправките. Разбъркват се добре, така че парченцата сушени плодове да са разделени и добре оваляни в брашно – да не се образуват топки слепени плодове. Добавят се ядките и се разбърква пак.

Застила се с хартия за печене тавичка с диаметър 20-22 см – аз изрязвам кръг за дъното и дълги прави парчета за стените, напръсквам с малко мазнина преди да сложа хартията, за да може да залепне лесно.

Медът и захарта се слагат в тенджерка на умерено силен огън (при мен 4 от 6 степени). Разбъркват се в началото да се хомогенизира, след което се оставя без да се разбърква да заври. Държи се на котлона докато температурата достигне 116С или 3-4 минути след като заври активно.

Сваля се захарната смес от котлона и се прибавя в купата с ядките и плодовете, заедно с разтопения шоколад. Сместа се обърква бързо защото се втвърдява доста бързо и се изсипва в приготвената тавичка. Натиска се равномерно в тавичката с лъжица и се пече в предварително загрята на 150С фурна за около 30-35 минути, докато по повърхността са се образували малки балончета. Изважда се и тавата се слага на решетка да изстива.

20-30 минути след изваждането, докато е още топъл сладкиша, се вади от формата (най-удобно е ако е тавичка с падащи стени), поръсва се обилно с пудра захар, като се натърква добре целия с ръка. Не го правете докато е твърде горещ, но трябва да е топъл.

Оставя се на решетка да изстине напълно, след което се увива плътно в свежо фолио, в чисто пликче или плътно затворена кутия. Може да се консумира на следващия ден и добре увито може да изкара месец-два. Сервира се нарязано на тънки парчета.

* Най-добре е да се използва микс от по 2-3 вида ядки и сушени плодове или захаросани корички. Аз използвах само бадеми един път и смес от бадеми и лешници друг, сушените плодове бяха кайсии, фурми и стафиди.

* Могат да се добавят и парченца шоколад в сместа.