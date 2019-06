Папата одобри! Промениха молитвата „Отче наш“

Папа Франциск одобри третото издание на богослужебната книга “Мисал”, която определя реда на месата, съобщава католическото издание Avvenir.

Отбелязва се, че текстът на молитвата “Отче наш” се променя в книгата. Думите “Не ни въвеждайте в изкушение” (non indurci in tentazione) сега се заменят с “Не ни давай да се поддадем на изкушението” (non abbandonarci alla tentazione).

Папа Франциск призова за промяна на текста на молитвата още през ноември 2017 г. Според него фразата „Не ни въвеждай в изкушение” не е напълно точна, тъй като създава впечатлението, че Бог провокира хората да грешат.

Освен това бяха направени промени и в други текстове. Така един от основните християнски литургийни химни, известен още като „Глория”, ще се появи в актуална форма. Вместо “Мир на хората с добра воля”, в началото ще звучи “Мир на земята на хората, обичани от Господа”.

Според Avvenir новата версия е била одобрена през ноември миналата година и ще започне да бъде използвана през следващите няколко месеца.

Както е отбелязано на Общото събрание на италианската епископска конференция, публикуването на ново издание ще допринесе за обновяването на църковната общност.

Руската православна църква заяви, че не възнамерява да променя текста на “Отче наш”, предаде РИА, цитирана от БГНЕС.

