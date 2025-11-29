Папа Лъв XIV посети Вселенската патриаршия в Истанбул

Кулминацията на третия ден от апостолическата програма на официалното посещение на Папа Лъв XIV в Турция бе посещението във Вселенската патриаршия в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Първи.

Светият отец и придружаващите го лица пристигнаха в около 15.30 часа местно време във Вселенската патриаршия в Истанбул.

Заради посещението на папата с нареждане на истанбулското валийство от сутринта бяха блокирани спирките на метрото в района на патриаршията. Въоръжени полицаи охраняваха по маршрута на кортежа на папата, а хеликоптери летяха ниско над района. Хиляди полицаи следяха за спазването на реда.

Въпреки дъжда и лошото време много хора бяха дошли в квартал Фенер с надеждата да видят папата поне отдалеч, споделиха някои от тях.

Папата бе посрещнат тържествено в патриаршията от Вартоломей и видни християнски духовници. Според източници от патриаршията присъстват Александрийският патриарх Теодор II, видни представители на Римокатолическата църква, други високопоставени лица от Турция и от чужбина, пристигнали специално за събитието.

Патриаршията бе изпълнена до краен предел с хора, дошли да видят Светия отец и да присъстват на тържествената литургия, която бе отслужена в патриаршеския храм. Сред тях бяха и представители на общността на цариградските българи начело с председателя на църковното настоятелство Димитри Йотеф.

Папата и Вартоломей запалиха свещ. Те участваха в заедно в литургията, която бе изключително тържествена, четоха се текстове от Евангелието, под високия свод на патриаршеския храм прозвучаха псалми и песнопения, изпълнявани от църковен хор.

След това двамата преминаха в покоите на Вартоломей, където според запознати източници папата и Вартоломей ще разговарят насаме.

Около един час продължи първото посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул на главата на Римокатолическата църква.

Предвижда се да бъде подписана Съвместна декларация от папа Лъв XIV и Вселенския патриарх Вартоломей, който от вчера насам го придружава във всички срещи.

След посещението в патриаршията папата и Вартоломей ще изнесат съвместно Света литургия във „Фолксваген Арена“, на която се очаква да присъстват около 5 хиляди души.БТА