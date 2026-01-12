Параалпийка от Банско се позлати в гигантския слалом и слалома на световното първенство в Ясна

Параалпийката от Банско Стела Янчовичина се позлати в гигантския слалом и в слалома на световното първенство в словашкия зимен център Ясна. Нашето момиче, което се състезава под егидата на Българската параолимпийска федерация, се подготвя под ръководството на своя баща Стефан Янчовичин, а отличното каране в Ниските Татри е заявка за успех на Зимните параолимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо от 6 до 15 март т.г. Преди участието в най-големия спортен форум на Стела предстои още една генерална репетиция в силна международна надпревара.

Златното момиче на Банско с шампионските трофеи в Ясна и със своя баща и треньор

Родният град на шампионката пък е в трескаво очакване на най-добрите сноубордисти за двата паралелни гигантски слалома от Световната купа в края на настоящата седмица. Програмата предвижда в петък от 18.00 ч. парад на отборите, а от 18.30 ч. е официалното откриване и публичният жребий. В събота от 9.00 ч. са квалификациите, финалите са с начало 13.00 ч. Победителите ще бъдат наградени в 18.00 ч. на централния площад „Н. Вапцаров“. В неделя квалификационните спускания са от 8.45 ч., финалите от 12.45 ч., докато призьорите ще получат медалите си в 14.30 ч. във финалната зона на „Бъндеришка поляна“.

Дебютният старт за Световната купа в атрактивната дисциплина през 2026 г. се състоя през отминалия уикенд в швейцарския курорт Скуол, където националите ни загряха подобаващо за изпитанието под Тодорка. Осем стотни не достигнаха на Радослав Янков да се качи на подиума първия ден. С толкова го изпревари в спора за третото място словенецът Тим Мастнак. Янков даде най-добро време в квалификациите, на осминафиналите се наложи над Санхо Ли от Република Корея), след това на четвъртфиналите елиминира младата звезда на СК „Юлен“ Тервел Замфиров, но в полуфиналите не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който впоследствие спечели състезанието. Замфиров пък остана шести. Неговата сестра и клубна съотборничка Малена зае деветата позиция при жените, след като загуби на 1/8 финала от Мелани Хохрайтер. Шампионка стана германската легенда Рамона Хофмайстер.

СТОЙЧО СТОИЦОВ