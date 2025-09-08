Параклисът над Полена отбеляза Рождество на Пресвета Богородица

На 8 септември, в деня на Рождество на Пресвета Богородица, малкият параклис над село Полена събра десетки миряни за своя храмов празник.

В основите на Божия дом се намира аязмо, чиито извиращи води придават духовна сила и магнетичност на мястото.

Жители от цялата община Симитли, най-вече от Полена, запалиха свещ и се помолиха за здраве. Сред тях бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на село Полена Веселин Топузов и представители на съседни населени места.

Отец Бисер отслужи водосвет и благослови вкусния курбан, приготвен от местната майсторка-готвачка Кадифка Хлебарска, за здравето на всички присъстващи.

Традицията и вярата продължават да обединяват хората на Симитлийска община!





