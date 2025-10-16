Параклисът „Свети Иван Рилски“ при Коматинските скали отново събира вярващи за празника на светеца, на когото е наречен. В навечерието на Отчовден или Деня на Отеца, когато православната църква почита паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец, при параклиса ще бъде отслужен водосвет, съобщиха от Община Симитли.

За да може повече хора да посетят параклиса при скалния масив, Община Симитли организира безплатен транспорт до Коматинските скали. Автобусите ще тръгват в 10:00 часа на 18 октомври, събота, от площад „Илинден“ при пазара в Симитли, съобщават още от Общината.

Параклисът, посветен на свети Йоан Рилски, беше осветен на 19 октомври миналата година. Скалният параклис е изграден на това място по идея на художника Николай Кашев, а основите на параклиса са положени три години преди неговото освещаване, каза тогава кметът на Симитли Апостол Апостолов. В изграждането на храма са се включили много хора от цялата община, имало е както много дарители, така и хора, отдали безвъзмездно своя труд.