Парична гаранция от 5000 лв. за специализанта, прегазил кучето Мая

Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал „Разсадника“. Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. 

Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. 

„Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването“, подчерта Николов. 

