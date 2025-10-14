„Паркинги и гаражи“ с отсрочка за целодневното паркиране на инвалиди и електромобили в Благоевград

Общинската фирма „Паркинги и гаражи“ дава отсрочка на инвалидите и собствениците на електромобили за забраната за паркиране на повече от 3 часа в „синя зона” на Благоевград. Това съобщи за вестник „Струма“ управителят Бойко Пандурски, като поясни, че очакват от местния парламент да получат новата наредба за реда за престой и паркиране в „синя зона” с гласуваните в края на септември промени. Те влязоха в сила от вчера, след като изтече 14- дневният срок за обжалване. Промените предвиждат инвалидите да паркират само на обозначените за тях места с време за престой до 3 часа. Досега действащата наредба даваше възможност с инвалиден талон да се паркира на произволно място неограничено време.

С решението на ОбС до 3 часа се ограничи и безплатното паркиране на електромобили.

„Ще дадем отсрочка, за да се информират гражданите за промените. Поръчали сме информационни бюлетини, в които се цитира основанието в наредбата, на което упражняваме контрола“, обясни Бойко Пандурски. Той съобщи, че от 1 ноември стюардите ще стартират акция с предупреждение към притежателите на инвалидни талони и на електромобили да не оставят колите си в „синя зона” повече от 3 часа, както е указано на табелите.

От вчера е в сила ограничението от 3 часа за паркиране на инвалиди в „синя зона” и само на маркираните за целта места в Благоевград До края на месеца се очаква ул. „Св. Иван Рилски“ и съседните й под Джамията да бъдат асфалтирани и платеното паркиране там да се възобнови

Междувременно се освежава маркировката на местата за инвалиди, като броят им трябва да се увеличи с 5%. Бойко Пандурски напомни, че хората с пожизнено ТЕЛК решение трябва да подновят талоните за безплатно паркиране, издадени преди 2022 г. Това е напълно безплатно и става с копие на решението за инвалидност и 1 снимка паспортен формат.

„Ако притежател не може да дойде лично, може да го направи упълномощено от него лице, а бланката на заявлението може да се изтегли от сайта на общината или от сайта на „Паркинги и гаражи“ ЕООД, както и да се вземе от офиса на дружеството.

Талон за паркиране без таксуване до 3 часа трябва да си извадят и собствениците на електромобили, чийто регистрационен номер не започва с ЕА, съобщи управителят на общинската фирма. Това става със заявление и копие на големия талон на колата.

До края на октомври се очаква да приключат ремонтните дейности в карето улици между Джамията и читалището на площад „Македония“ и те да бъдат асфалтирани. Щом това стане, ще се пусне с експлоатация неработещият вече година платен общински паркинг на ул. „Антим I” и ще се разчертаят паркоместата по обновените улици „Св. Иван Рилски“ и „Аргир Манасиев“, информира Бойко Пандурски.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА