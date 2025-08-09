Паркиране на велоалеята в кв. „Струмско“ – „новото нормално” в Благоевград?

Паркирането върху велоалея в Благоевград е „новото нормално“, поне за някои общински служби. Това е изводът, който може да се направи от отговора, който 30-годишната благоевградчанка Силвия Кирилова получи вчера от електронната платформа „Сигналин“ на общината.

Припомняме, че завчера младата жена изпрати писмен сигнал до в. „Струма“ /за който разказахме в петъчния брой/ и до общината, че велоалеята в кв. „Струмско“ не може да се ползва, тъй като е блокирана от паркирани автомобили, което я прави и рискова. Онзи ден тя е паднала с колелото и 4-годишното си дете, докато се е опитвала да слаломира между автомобилите. В същия ден, 6 август, тя изпратила писмен сигнал до общината със следния текст:

„Опит за велоразходка – завършил с падане и болка!

Пиша с възмущение като родител и гражданин. Велоалеята, създадена с надежда за по-здравословен начин на живот, днес е превърната в паркинг. Вместо безопасно колоездене, се налага да слизаме от колелата на всеки 20 метра. Днес паднахме – и аз, и детето ми. Болката беше не само физическа, но и емоционална.

Докога ще търпим това безобразие? Велоалеите трябва да бъдат зона за спорт и отдих, не рисков участък. Настоявам за реални действия от институциите – не само гласност, а контрол и санкции.

Благоевград заслужава повече!“ .

Писмото е постъпило на [email protected], след което е пренасочен към електронната платформа „Сигналин“, който е регистриран там на 7 август в 11:29 ч.

На 8 август в 11:32 ч. на платформата бе отразено, че сигналът е приключен. А отговорът от проверката гласи:

„Извършена е проверка на място от екип на звено „Инспекторат“. Съгласно действащата Наредба за реда и условията за престой и паркиране на територията на община Благоевград паркирането на ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона е разрешено при условие, че се осигури пространство от 2 (два) метра за преминаване на пешеходци. Към момента на проверката паркираните автомобили не нарушават горепосоченото изискване“ се казва в отговора, качен на платформата, който завършва с дежурното клише:

„Благодарим Ви за споделената информация, с която помагате да заживеем в една по-достъпна, приятна и безопасна градска среда!“.

В участъка няма табела Т12, но има табела за велоалея и пешеходна пътека

Любопитното е, че в платформата е написано, че отговорът е от 7 август 2025 г., 14:03 ч., макар че в същия ден до 17 часа в реално време такъв със сигурност не беше качен и е добавен впоследствие.

Факсимиле от общинската наредба И вчера на тротоарите имаше паркирани автомобили

Това, че спирането и паркирането върху велоалеи е забранено, е общоизвестно и всеки го знае, дори и на сън да го бутнеш.

За максимална обективност репортер на „Струма“ вчера потърси за коментар пътни експерти и служители от „Охранителна полиция“, които отговориха по същия начин. Разровихме се и в общинската Наредба за реда и условията за престой за паркиране на ППС на територията на община Благоевград. Още в чл. 3, т. 5 се посочва, че престоят и паркирането са забранени на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях.

Точният текст в чл. 5, ал. 1 /който се цитира в отговора/ е, че се „допуска престой и паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на път, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 (два) метра за преминаване на пешеходци“. Местата се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС, пише пък в чл. 5, ал. 2 на Наредбата.

Има ли такава табела в посочения участък, по който минава велоалеята? Репортерската проверка показа, че няма. Както и няма табела Т12. Но има табела за велоалея. Коментарът остава за вас…

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






