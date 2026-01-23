Парламентът не събра кворум за разглеждане на промените в Изборния кодекс

Народните представители с неуспешен опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс за втори пореден ден. Три опита за кворум в зала се оказаха провалени и парламентът се разпусна за тази седмица. При регистрациите бяха отчетени по-малко от 121 народни представители, а именно 119 депутати, предава Нова.

Припомняме, че в четвъртък точката влезе извънредно в дневния ред, а след бойкот от опозицията и липса на кворум, тя остана за днес. След 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Те обаче не приеха избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.