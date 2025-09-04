Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за държавната собственост

Със 164 на 83 гласа парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за държавната собственост. В пленарната зала почти нямаше дискусия. Единствен Христо Расташки от МЕЧ се изказа от парламентарната трибуна: „Целта е да се продадат 4 хиляди имота. Те са държавна собственост, а тук ни беше обяснявано, че са с отпаднала необходимост. По този начин се извършва най-голямата приватизация от 1996 година“.

Преди около месец управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори „грабеж“. Тогава президентът Радев настоя, че правителството „стяга най-големия грабеж от 90-те години“, а след това наложи вето.





