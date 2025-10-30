Парламентът преодоля ветото на Радев и за измененията в Закона за СРС

Парламентът преодоля ветото на президента и прие повторно измененията в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС) със 124 гласа „за“, 75 „против“ и без въздържали се.

Измененията предвиждат председателят на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избира с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет (МС). Досега председателят на ДАТО се назначаваше с указ на президента по предложение на МС. Освен това ръководителят на службата, която се занимава с прилагането на СРС, вече ще се подпомага от трима заместник-председатели, които се назначават от министър-председателя. До момента заместник-председателите на ДАТО бяха двама.

На 22 октомври т.г. президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 10 октомври Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства.

В мотивите си държавният глава отбелязва, че подобно на аналогичните изменения във връзка с председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), предложената промяна поражда риск от реполитизиране на процеса по подбор на висши управленски кадри в системата на националната сигурност и превръщането им в напълно зависими от управляващото политическо мнозинство.

Dnes.bg