Парламентът прие на първо четене бюджета на държавата за 2026 г. Това ще е първият за страната ни бюджет в евро.

Пленарният ден започна с няколко процедури по проверка на кворума, а искането дебатите да се излъчват пряко по обществената телевизия беше отхвърлено. Министърът на финансите Теменужка Петкова представя проектобюджета от парламентарната трибуна.

„Фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси“, заяви тя.

Планираният бюджетен дефицит в проектобюджета е в размер на 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг се предвижда да достигне до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Проектът на държавен бюджет за догодина предвижда увеличение от 5 на 10 на сто на данък „дивидент“ и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция по приходите софтуер за управление на продажбите.

От 1 януари 2026 г. се повишава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с два процентни пункта, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2 352 евро.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. се увеличава на 620,20 евро. Предвидено е увеличение на 460,17 евро на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли по т.нар. „швейцарско правило“.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5%, а за определени сектори – съгласно действащата нормативна база. И през следващата година продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.

За 2026 г. са разчетени допълнително и за първи път 260 млн. евро като трансфер от централния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти е в размер до 920,3 млн. евро.

Вчера в пленарната зала бяха прочетени само докладите на парламентарните комисии по първия проектобюджет на държавата в евро, а дебатът остана за днешното пленарно заседание. Преди това депутатите приеха на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.БТА