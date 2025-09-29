Партийният елит на А. Доган се изсипа на сюнет в Корница

Ахмед Доган прати целия си партиен елит в гоцеделчевското с. Корница, за да гледат вълненията на местните около традиционния сюнет. Депутатите от парламентарната група на Алианса за права и свободи Ахмед Вранчев и Хюсни Адем, водени от председателя на ПГ на АСП Хайри Садъков и зам. председателя Севим Али, придружавани от представителите на младежката организация на АПС Танзер Юсеинов и Дениз Дюкянджъ, както и членове на областния съвет на АПС – Благоевград начело с бившия областен управител Муса Палев, се омешаха с тълпата по улиците и поговориха с преставители на електората. Не им обърнаха внимание само татковците, метнали на седлата пред себе си плачещите момченца, които водят на сюнета с коне, защото бяха заети да успокояват отрочетата си.

Обрязването е събитие, което съхранява традициите, бита и културата на българомохамеданското население, и се провежда с пищността на сватбата. В този ден момченцата получават много подаръци от близките си – от дрехи, през пари до сладкиши, а бащите развързват щедро кесиите и се надпреварват кой ще осигури повече животни за курбан.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






