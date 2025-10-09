Топ теми

Пастет от варени яйца и пресни подправки

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 351 )

Необходими продукти:

  • яйца 3 броя варени
  • извара 100 грама
  • пресен лук 1 стрък
  • краве масло 1 супена лъжица
  • целина 5 стръка
  • магданоз 5 стръка
  • джоджен 3 стръка
  • черен пипер 1/2 кафена лъжица
  • сол 1/2 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Обелвате яйцата и измивате подправките. Измивате и лука и  изрязвате бялата част, за пастета ползвате само перата. Може да замените подправките с други пресни подправки например копър, прясна мащерка, пресен риган.

Изсипвате всички съставки в блендер или кухненски робот и пасирате до получаване на еднородна смес. Преди сервиране може да поръсите яйчения пастет със ситно нарязан пресен лук или ситно нарязани подправки.

    Подобни новини

    Остави коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *