Пастет от варени яйца и пресни подправки

Необходими продукти:

яйца 3 броя варени

извара 100 грама

пресен лук 1 стрък

краве масло 1 супена лъжица

целина 5 стръка

магданоз 5 стръка

джоджен 3 стръка

черен пипер 1/2 кафена лъжица

сол 1/2 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Обелвате яйцата и измивате подправките. Измивате и лука и изрязвате бялата част, за пастета ползвате само перата. Може да замените подправките с други пресни подправки например копър, прясна мащерка, пресен риган.

Изсипвате всички съставки в блендер или кухненски робот и пасирате до получаване на еднородна смес. Преди сервиране може да поръсите яйчения пастет със ситно нарязан пресен лук или ситно нарязани подправки.