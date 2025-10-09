Пастет от варени яйца и пресни подправки

Необходими продукти:
- яйца 3 броя варени
- извара 100 грама
- пресен лук 1 стрък
- краве масло 1 супена лъжица
- целина 5 стръка
- магданоз 5 стръка
- джоджен 3 стръка
- черен пипер 1/2 кафена лъжица
- сол 1/2 чаена лъжица
Начин на приготвяне:
Обелвате яйцата и измивате подправките. Измивате и лука и изрязвате бялата част, за пастета ползвате само перата. Може да замените подправките с други пресни подправки например копър, прясна мащерка, пресен риган.
Изсипвате всички съставки в блендер или кухненски робот и пасирате до получаване на еднородна смес. Преди сервиране може да поръсите яйчения пастет със ситно нарязан пресен лук или ситно нарязани подправки.