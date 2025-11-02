Топ теми

Наричат пастицио гръцка лазаня. Чували ли сте за това ястие? Вижте как да го приготвите. Рецепта за пастицио.

Необходими продукти:

  • 350 г паста пене (iили друга, по ваш вкус)
  • 500 г телешка кайма
  • 1 голяма глава лук
  • 4 скилидки чесън
  • 700 г доматен сос за паста или чисто доматено пюре
  • 1 ч.л. канела
  • 1 ч.л. сол
  • щипка-две черен пипер
  • 3 яйца
  • 4-5 с.л. зехтин

Продукти за заливката:

  • 50 г масло
  • 1/3 ч.ч. брашно
  • щипка-две сол
  • 1 яйце
  • 2 ч.ч. прясно мляко
  • 50 г пармезан
  • щипка индийско орехче

Начин на приготвяне:

  1. Сгответе пастата в подсолена вода и я отцедете.
  2. Сложете зехтин в тенджера и запържете лука, докато омекне. Добавете каймата и гответе, до получаване на т.нар. трохи.
  3. Прибавете накълцания чесън, канелата, солта и пипера.
  4. Сложете доматения сос и разбъркайте. Оставете да къкри на средно силен котлон за около 5 минути.
  5. Към тенджерата с каймата добавете пармезана, разбитите яйца и пастата. Разбъркайте добре и изсипете в тава.
  6. В друга тенджера пригответе заливката: разтопете маслото, добавете солта и индийското орехче. Добавете брашното и разбъркайте.
  7. Постепенно добавете прясното мляко.
  8. В купичка разбийте яйцето и към него добавете от горещата млечна смес, след което изсипете обратно при сместа за заливката – така няма да се пресече.
  9. Излейте заливката върху пастициото. Печете на 180 градуса за около 30 минути. Изключете фурната и оставете вътре за още 15 минути.
