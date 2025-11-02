Наричат пастицио гръцка лазаня. Чували ли сте за това ястие? Вижте как да го приготвите. Рецепта за пастицио.
Необходими продукти:
- 350 г паста пене (iили друга, по ваш вкус)
- 500 г телешка кайма
- 1 голяма глава лук
- 4 скилидки чесън
- 700 г доматен сос за паста или чисто доматено пюре
- 1 ч.л. канела
- 1 ч.л. сол
- щипка-две черен пипер
- 3 яйца
- 4-5 с.л. зехтин
Продукти за заливката:
- 50 г масло
- 1/3 ч.ч. брашно
- щипка-две сол
- 1 яйце
- 2 ч.ч. прясно мляко
- 50 г пармезан
- щипка индийско орехче
Начин на приготвяне:
- Сгответе пастата в подсолена вода и я отцедете.
- Сложете зехтин в тенджера и запържете лука, докато омекне. Добавете каймата и гответе, до получаване на т.нар. трохи.
- Прибавете накълцания чесън, канелата, солта и пипера.
- Сложете доматения сос и разбъркайте. Оставете да къкри на средно силен котлон за около 5 минути.
- Към тенджерата с каймата добавете пармезана, разбитите яйца и пастата. Разбъркайте добре и изсипете в тава.
- В друга тенджера пригответе заливката: разтопете маслото, добавете солта и индийското орехче. Добавете брашното и разбъркайте.
- Постепенно добавете прясното мляко.
- В купичка разбийте яйцето и към него добавете от горещата млечна смес, след което изсипете обратно при сместа за заливката – така няма да се пресече.
- Излейте заливката върху пастициото. Печете на 180 градуса за около 30 минути. Изключете фурната и оставете вътре за още 15 минути.