Наричат пастицио гръцка лазаня. Чували ли сте за това ястие? Вижте как да го приготвите. Рецепта за пастицио.

Необходими продукти:

350 г паста пене (iили друга, по ваш вкус)

500 г телешка кайма

1 голяма глава лук

4 скилидки чесън

700 г доматен сос за паста или чисто доматено пюре

1 ч.л. канела

1 ч.л. сол

щипка-две черен пипер

3 яйца

4-5 с.л. зехтин

Продукти за заливката:

50 г масло

1/3 ч.ч. брашно

щипка-две сол

1 яйце

2 ч.ч. прясно мляко

50 г пармезан

щипка индийско орехче

Начин на приготвяне: