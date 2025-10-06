Пастрок преби 16-г. момиче в Перник

Случай на домашно насилие разследват служители от Първо РУ – Перник.

На 03 октомври 16-годишно момиче се оплакало в полицията, че й е нанесен побой от пастрока й. Служители на полицията посетили местопроизшествието и установили, че девойката е удряна в областта на главата от 44-годишен мъж, живеещ с майка й на семейни начала. Бил е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка, а от момичето са снети сведения и е освидетелствана. Образувано е бързо производство по чл. 131, ал. 1, т. 5А и работата продължава.