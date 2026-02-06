Патладжан по марокански

Необходими продукти

патладжани – 600 г

домати – 400 г

чесън – 4 скилидки

зехтин – 4 – 5 с.л.

лимонов сок – 1 – 2 с.л.

кимион (смлян) – 1 ч.л.

червен пипер (сладък) – 1 ч.л.

лютив червен пипер – на вкус, или хариса

сол – на вкус

пресен магданоз – 2 с.л. (ситно нарязан)

маслини и лимон – за сервиране (по желание)

Начин на приготвяне

Патладжаните се измиват и се надупчват на няколко места с вилица. Това е важно, за да не се спукат при печене. Поставят се цели върху тава с хартия за печене и се пекат в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 30-35 минути, като се обръщат веднъж по средата. Готови са, когато кората им е набръчкана, а вътрешността е напълно омекнала.

Изпечените патладжани се оставят да изстинат леко, след което се обелват. Меката вътрешност се нарязва или намачква грубо с нож или вилица – не трябва да става пюре, а да остане с текстура.

Доматите се настъргват или се нарязват много ситно. Ако са с люспи, те се обелват предварително. Чесънът се наситнява.

В широк тиган или дълбок съд се загрява зехтинът на среден огън (около 6/9). Добавя се чесънът и се запържва 30-40 секунди, само докато пусне аромат, без да покафенява. Веднага се добавят доматите, солта, кимионът, червеният пипер и лютият пипер. Сместа се оставя да къкри 10-12 минути, докато доматите се сгъстят и изпарят излишната течност.

Към сгъстения доматен сос се добавя намачканият патладжан. Всичко се разбърква добре и се готви още 8-10 минути на слаб до среден огън, като периодично се разбърква, за да не загори. Целта е патладжанът и доматите да се свържат в гъста, ароматна смес.

Накрая се добавят лимоновият сок и ситно нарязаният магданоз. Ястието се разбърква, опитва се и, ако е нужно, се коригира солта или киселинността. Разядката се сваля от огъня и се оставя да почине 10-15 минути, за да се развият ароматите.

Заалук е традиционна мароканска салата, приготвяна основно от патладжани и домати. Тя е част от ежедневната трапеза в Мароко и се сервира както топла, така и студена, най-често с хляб. Рецептата се оформя през XIX век, когато доматите стават широко използвани в северноафриканската кухня. Често се сервира като мезе, но и като гарнитура към риба или месо.

Вижте също как да си приготвите другата патладжанена разядка Баба гануш и популярната разядка с крема сирене и патладжан./готвач.бг