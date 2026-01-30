Патриарх Даниил идва в Земен на Сретение Господне

Негово Светейшество Софийският митрополит и Български Патриарх Даниил за втора поредна година ще посети Земен по случай празника Сретение Господне.

„Това е специален момент, в който можем да се съберем и заедно да отправим молитви за здраве, благоденствие и светло бъдеще за нашите деца“, съобщават от общината.

Посещението на патриарха е на 02.02.2026 г. (понеделник), от 08:30 ч., в храм “Св. Йоан Богослов”. Той ще отслужи Патриаршеската света литургия.

„Нека този празник, с особено значение за Земен, ни обедини в обща молитва за младото поколение и за благоденствието на цялата община“, допълват от администрацията.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА