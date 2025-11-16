Патриарх Даниил посети дупнишкото село Самораново, местните се надяват да бъде сложен край на 100-годишно проклятие

Негово Светейшество отслужи Божествена св. литургия в храм „Св. вмчк Георги“, после освети Неделното училище при параклиса „Св. Йоан Рилски“



Софийският митрополит и Български патриарх Даниил за пореден път посети Дупнишко. Негово Светейшество оглави Божествена св. литургия във възрожденския храм „Св. вмчк Георги“ в село Самораново. Той бе посрещнат от стотици местни жители, които искаха да му целунат ръка. Саморанци не скриха радостта си, че за първи път в селото им стъпва патриарх, и изразиха надежда, че по този начин ще бъде премахнато проклятието, за което се носят легенди.

Преди около 100 години там идва тогавашният екзарх Стефан, който бил поканен, за да потуши поредния скандал между местни жители. Вместо това обаче се стига до жестоко убийство. Пред очите на височайшия гост е убит попът на селото Михаил и след това започват да се случват най-различни нещастия. Местни жители са твърдо убедени, че убийството преди близо век е по политически причини. Скандалът започнал в селската кръчма и завършил при черквата, където е убит именно свещеникът. Той бил изпратен да служи в Самораново, където създал и своето семейство с 12 деца. Отец Михаил давал съвети на местните жители, извършвал сватби, кръщенета и погребения. Той обаче открито изказвал мнението си по политически въпроси.

Неговият най-голям син Григор пък се завърнал след участие срещу сърбизацията на Македония, провеждана от Кралска Югославия. Именно той ревностно бранел баща си в ставащите все по-чести скандали със саморанци.

Така при поредния спор в кръчмата се стигнало до масов бой и стрелба, като синът на свещеника застрелял местния жител Спас Клисарски. Григор се изплашил от деянието си и тръгнал да бяга, но поради студеното време се върнал обратно в селото. Бащата много се ядосал заради сторения тежък грях и го пратил да се предаде сам на полицията.

По този начин след Великден, на Умни петък, дошъл екзарх Стефан с цел да въведе мир в Самораново. Владиката призовал в храма всички присъстващи към мир и опрощаване. В началото всички обещали да простят по християнски. Това обаче така и не се случило и отец Михал бил атакуван от яростни саморанци, които се оказали роднини на убития. Синът на жертвата, който се казвал Костадин, наръгал свещеника с нож в гърдите. До ден-днешен местните жители са категорични, че след като станал пряк свидетел на всичко това, екзархът анатемосал селото.

„Дано идването на патриарх Даниил донесе щастие и радост на нашето село и това стогодишно проклятие приключи. Много сме щастливи, че имаме такъв свят гост, и се надяваме, че той ще ни благослови и с Божията помощ вече ще ни се случват хубави неща“, пожелаха си саморанци пред църквата, докато чакаха Негово Светейшество.

Храмът е изграден през 1848 г. от майстор Миленко и е една от най-старите църкви в Дупнишка околия. Значително по-късно – през 1882 г., е построена църковната камбанария, която е паметник на културата от местно значение. Върху източната страна на камбанарията е вграден монументалният барелеф „На прощаване“ от скулптора Димо Лучианов, който е един от най-вълнуващите военни паметници на територията на община Дупница. Камбанарията на църквата е зидана от камък и е висока 25 метра, което я прави най-високата в България, правена по такъв начин.

В църквата се намира и изключителна триизмерна икона „Света Троица“, на която са изобразени Бог Отец, Син и Светия дух в едно, като всяко от изображенията се вижда при поглед от различен ъгъл. На гърба й е изписано „8 декември 1881 година“, като сред местните жители и досега се водят спорове дали това е датата на рисуване или на даряването. Светинята е изработена по източна техника и силно напомня на ветрило и китайски щори.

Саморанци разказват, че реликвата е създадена в периода 1865-1870 година, когато зографи от Самоковската школа са изрисували четири подобни икони, но следите на другите три се губят във времето. Предполага се, че са притежания на колекционери у нас и в чужбина. Според други предания пък иконата е донесена от чужбина. Каквато и да е истинската история, жителите на дупнишкото село са категорични, че иконата чува молбите на вярващите и ги сбъдва.

След богослужението в храма, намиращ се в центъра на Самораново, се проведе тържествено литийно шествие до храм-параклис „Свети Йоан Рилски“, където беше отслужен водосвет и ще се състои официалното откриване на новопостроеното Неделно училище към храма. То бе създадено по инициатива на местния общественик Михаил Севдин, като множество дупничани и жители на близките села се включиха с дарения през последните няколко години.

В школото ще се водят църковни беседи, както и светско обучение, като голяма част от местните семейства са изразили желание да пращат децата си там в неделните утрини.

Патриарх Даниил в Самораново



Негово Светейшество бе посрещнат от стотици местни жители Момент от Божествена св. литургия Триизмерна икона „Света Троица“, на която са изобразени Бог Отец, Син и Светия Дух в едно



Неделното училище при параклиса „Св. Йоан Рилски“



ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



