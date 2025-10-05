Патриарх Даниил ще води литургията за 113 години свобода в Разлог

С вълнуваща програма Разлог ще посрещне своя най-голям празник – 113 години свобода. Негово Светейшество патриарх Даниил Български и Неврокопският митрополит Серафим ще отслужат тържествена света литургия в празничния ден на 11 октомври /събота/.

Те и военни от Трето бригадно командване – Благоевград ще участват в официалната церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и пред героите, паднали за свободата на града. Събитията обаче започват още в понеделник, 6 октомври, с инициативата “100 години с името Разлог“ – беседи в Исторически музей – Разлог, както и с рисунки на деца в парка. Три дни по-късно, на 9 октомври, е концертът спектакъл „Извили се дор три хора“ на площад „Преображение“.

В същия ден и на следващия ще се прожектира документалният филм „Изгубени в архитектурата“ на Иван Йотов и Джонас Толкингтън, в залата на Общински съвет – Разлог. Навръх празника на 11 октомври жители и гости на Разлог ще изкачат стъпалата на свободата, за да посрещнат освободителите в местността Голак.

„Разлог е свободен! Българско стана!“ – тържествен спектакъл и марш на освободителите, е в 19:00 часа с участието на Янко Лозанов, Ирене Велкопулос, Жанет Керанова, Национално хайдушко движение, ТК „Пирински наниз“ и самодейци, участници от кварталите на Разлог, а режисьор е Мартин Влахов. След официалната церемония по полагане на венци и цветя започва концертът на певицата Деси Добрева, а финалът на празника е с празнични илюминации.

Изложба на Разложки художници и клуб „Акварел“ в изложбената зала на НЧ „15 септември 1903 – 1909“ в Разлог ще бъде открита на 18 октомври от 18:00 часа. А на 25 октомври е демонстрацията на най-силните коне – тежковози.