ПГОСУ – Дупница успешно реализира първия си проект по програма „Еразъм+“

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление “Св. Иван Рилски“ в град Дупница успешно реализира своя първи международен проект по програма „Еразъм+“. Проектът с номер 2024-1-BG01-KA122-VET-000202963, озаглавен „Устойчиво дигитално бъдеще: иновации в образованието чрез успешна интернационализация“, бе изпълнен в рамките на Ключова дейност 1 в сектор „Професионално образование и обучение“. Основната му цел бе да насърчи международното сътрудничество, интегрирането на зелени и цифрови компетентности в професионалното образование и да повиши квалификацията на учители и ученици.

През ноември 2024 г. и март 2025 г. общо 20 ученици от специалностите „Икономика и мениджмънт“ и „Електронна търговия“, придружени от четирима учители, взеха участие в двуседмична практика в град Кемниц, Германия. Приемащата организация F+U SachsenGmbH осигури богата програма, включваща бизнес симулации с акцент върху екологична устойчивост, използване на изкуствен интелект в търговията и бизнес комуникацията, занимания по зелен дигитален маркетинг, проектиране на визуални материали и виртуално представяне на продукти, както и посещения на архивите на провинция Саксония и завода на VW.

През юли 2025 г. петима преподаватели от гимназията се включиха в интензивен курс в Барселона, Испания, организиран от EUNEOS. Темата на обучението бе „TechToolboxforTeachers – AI poweredtools“ и предостави на учителите възможност да усвоят иновативни подходи за използване на изкуствен интелект в образованието, да създават интерактивни ресурси, да усъвършенстват уменията си за дигитализация на преподаването и да обменят опит с колеги от различни европейски държави.

Реализираните мобилности допринесоха за значително разширяване на професионалните и дигиталните умения на учениците, запознаването им с реална работна среда и европейски стандарти, както и за повишаване на тяхната мотивация и самочувствие. Учителите от своя страна обогатиха преподавателските си компетентности в контекста на устойчивото развитие и иновациите.

В края на август предстои провеждането на две събития за разпространение на резултатите от проекта – междуинституционална и вътрешноинституционална среща. Всичко това е поредна стъпка в новия път на развитие на ПГОСУ – Дупница, който е възможен благодарение на отдадеността на педагогическия екип и визионерското ръководство на директора Борис Кръстев.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.





