Певицата от Петрич Цветелина: Заради „Пияни хулигани“ спрях да пея попфолк, но видях, че носи радост на хората, значи не е грешка

Футболът е сила и енергия, обединява хората, а не е бойно поле, категорична е изпълнителката

„Пияни хулигани“… Единствената песен в кариерата ми, за която някога съжалих, че изпях. Заради клипа, заради текста“, сподели Цветелина и предизвика вълна от реакции. В парчето се пее за футболни фенове, които куфеят след края на мач. Припевът се акцентира върху образа на „пияни хулигани и весели дами“, които са „най-нашата агитка“.

Днес певицата гледа с други очи на парчето, което години наред я кара да се срамува: „След всички хубави думи от хората разбрах, че песента не е грешка. Те я пеят с усмивка и настроение. Видях, че им носи радост – и тогава си казах: „Значи тя има своята светла страна. Вече я приемам“. И все пак е сигурна, че няма да направи нова версия на парчето. Текстът е написан от Георги Христозов-Коуди, когато е бил едва на 19 години. „Каза ми, че това е футболна песен, вдъхновена от агитките и енергията на стадионите“, признава певицата пред „България Днес“. В последните седмици отново се заговори за напрежението по трибуните – дербито „Левски“ – ЦСКА донесе глоби за двата клуба заради димки и факли, а пловдивското дерби между „Локо“ и „Ботев“ беше прекъснато, след като вратарят Даниел Наумов бе ударен с бутилка. „Това е недопустимо. Футболът може да е страст, но не и бойно поле. Няма оправдание за насилие. Истинският фен изразява любов, не омраза“, казва Цветелина.

Чаровната изпълнителка признава, че обожава спорта, но не може да приеме агресията: „Футболът е сила и енергия. Той обединява хората, а не ги дели. Проблемът не е в спорта, а в липсата на възпитание“. Бащата на Цвети бил левскар, съпругът й – цесекар, а синът им също следи мачовете. „По баща съм от „Левски“, по мъж – от ЦСКА. Аз не подкрепям конкретен отбор“, смее се сестрата на Екстра Нина.

Клипът към „Пияни хулигани“ също е оставил следа: „В клипа съм по бански и това ме притесняваше ужасно. Аз съм човек със свян, а обществото ни кара да имаме предразсъдъци – за хората ще е по-добре да ме видят в монашески дрехи, отколкото по бански. Така сме възпитани“, с огорчение си спомня Цвети. След „Пияни хулигани“ Цветелина променя посоката си и се насочва към народната музика и духовната поезия. „Когато направих тази песен, разбрах, че не мога да пея неща, които не усещам. Музиката трябва да извисява, не да задължава. Не искам музика, която не храни душата ми, и няма да дам на хората нещо, което аз самата не бих консумирала. За съжаление, и спортът, и музиката измениха значението си през годините – всичко стана комерсиално“, категорична е ангелогласната певица. „Струва ми се, че липсва вече този огън, който преди беше във футбола, и усещането за родина, за град, за корен, за народ. Много тъжно и жалко е“, добавя тя.

Кадри от клипа към песента „Пияни Хулигани” (сн.5,6) сн.6

Въпреки разочарованията певицата остава оптимист: „Мечтая за време, в което хората ще разберат, че ти не можеш без другия отбор – защото сте една и съща монета с две страни. Аз мога да пея сама, но спортът е друго нещо. Там трябва да има интелигентност, разбиране, спортсменство. Мечтая една песен да обедини хората. Знам, че всичко е невъзможно – но дори няколко души да се почувстват свързани, това вече е победа. Родината ни е тази, която ни събира, а усещането за принадлежност се възпитава. Ако го пазим, нито музиката, нито футболът ще ни делят – те ще ни обединяват“, вярва фолклорната певица.