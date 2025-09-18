Педиатърът д-р Ангел Тонгов: Увеличават се болните от вирусни инфекции в Гоце Делчев

Увеличават се случаите на болните с вирусни инфекции и Ковид-19 в Гоце Делчев. Наблюдава се повишена заболеваемост при деца и възрастни, като има и хоспитализирани.

„В детско отделение са приети за лечение 12 пациенти, които са с повръщане, стомашно разстройство и отпадналост вследствие на вирусни инфекции. В инфекциозно отделение са настанени за лечение 2-ма пациенти с коронавирус с характерната симптоматика: висока температура, болки в гърлото и по мускулите, адинамия. Няма тежки случаи и лечението протича нормално. Много повече са случаите, които регистрираме при амбулаторните прегледи на кабинет. Включително и днес имах доста болни”, заяви вчера за „Струма“ д-р Ангел Тонгов, зам. директор на МБАЛ „Иван Скендеров“ и завеждащ на детско отделение.

Във връзка с предстоящото стартиране на имунизационната кампания срещу Covid-19 през есенно-зимния сезон 2025/2026 г. вече са доставени ваксини срещу новия вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6-месечна възраст нагоре. Прилагането на ваксини срещу Covid-19 ще се извършва в амбулаториите за първична медицинска помощ (кабинетите на общопрактикуващите лекари) и в 3 имунизационни кабинета след предварително записване, които са в РЗИ – Благоевград, в „МЦ Артро – Гоце Делчев“ ЕООД и „МЦ – Д-р Антонов“ ЕООД в Петрич. В момента за Ковид-19 няма задължителна карантина, но е добре хората със симптоми да останат у дома, за да не разпространяват инфекцията, препоръчват лекарите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






