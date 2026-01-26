Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори – това заявява в своя позиция лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков от партията ще поставят въпроса за това, „кой оказва натиск върху решенията на българското правителство“.

По думиту му за страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят – установяването на траен световен мир.

„Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на „ДПС-Ново начало“ ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи. Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България“, посочва още Делян Пеевски.