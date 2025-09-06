Топ теми

Пеевски: Мисията ни е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново!

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 337 )

„Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България. Акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. Исторически момент, с който започва изграждането и  развитието на свободна, обединена и модерна България“, заяви председателят на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало. 

„Съединението прави силата! Съединението е новото начало за българската държава! Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново. 

Честит празник!“, пожела Пеевски на българските граждани. 



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *