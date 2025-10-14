Пеевски: Моментът е преломен – готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски заяви в своя позиция до медиите, че много внимателно се е запознал с позицията на Бойко Борисов и споделя неговата оценка, че е настъпил преломен момент за управлението на България.

„Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори – напротив и ние го доказахме. А защото „ДПС-Ново начало“ е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт“, посочва в позицията Пеевски.

Той заявява, че е съгласен, че има нужда от преформатиране на управлението с ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти.

„Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори. Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите. Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко – и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции“, посочва Пеевски.

А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ, допълва той.

„Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България“, заявява още Делян Пеевски.

Дарик