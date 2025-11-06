Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

Лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента санкциите, които му бяха наложени от САЩ и Великобритания.

„От писмото видяхте, че никой никъде не е подавал нищо. Когато тази санкция – английската, беше обявена, казаха, че тя подкрепя американската. Обжалвам американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закон”, подчерта Пеевски.

Той подчерта, че подкрепя проектобюджета за 2026 г.

„Всичко, което сме поискали за хората, е там. Исках да се отстоят и да се запазят заплатите на полицаи, военни и на всички сфери, на които ги увеличихме. Казах, че ще подкрепят това правителство заради хората”, добави Пеевски, цитиран от NOVA.

Лидерът на „ДПС-Ново начало” уточни имало ли е срещи между него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков по време на т. нар. „сглобка”.

„Всички, когато бяхме в сглобката и работехме заедно, се надпреварваха да идват и предлагаха да помагат за тези санкции. От никого не съм искал нищо. Дори Асен Василев пред мен и г-н Борисов се обади на г-н Спецов и каза: „Моля да изпратите справка, че всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме по времето, когато бях министър, са приключили, за да е ясно, че той няма нарушения”.

По думите на Пеевски след това последвал разговор в неговия кабинет с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов.

„Там ми казаха, че не понасят Борисов и искат да работят с мен. Казаха още, че с техните контакти с Алекс Сорос и Джим О’Брайън ще уредят да свалят санкциите, но трябва да пенсионираме Борисов, за да вземем неговия електорат. Изгоних ги всичките и казах на Борисов, че има хубави „приятели”, разкри Пеевски.