Д. Пеевски: Сезирам ВСС за снизходителното отношение на окръжния съд в Плевен към поредния убиец на пътя

За пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя. Това заяви в прессъобщение лидерът на „ДПС-Ночо начало” Делян Пеевски, визирайки решението на Окръжен съд Плевен да пусне Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро.

Припомняме, че в сряда сутринта с тир той помете автомобила, управляван от анестезиолога д-р Цветан Костадинов. Лекарят почина от раните си.

„Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам. окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че до момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това, и книжката му е отнемана заради употреба на алкохол. Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост. В отговор на тази крещяща несправедливост аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение”, увери Пеевски.