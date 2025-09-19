Пейзаж от любимото й място за разходка в Горно Хърсово подари известният писател и художник К. Терзийски на благоевградската литераторка Зоя Петрова за ЧРД

Пасторален пейзаж, „откраднат“ от любимото й място за разходка край вилата в с. Горно Хърсово, където живее, подари на благоевградската литераторка Зоя Петрова известният писател, журналист, художник и психиатър Калин Терзийски. Подаръкът е по случай рождения ден на Петрова, която е майка на нелепо починалия му приятел от студентските години Радослав Малинов.

Калин и Зоя са изключително близки и освен любовта им към Ради ги свързва и страстта към литературата. Наскоро Петрова дори дари апартамента си в Благоевград за Къща на изкуствата, като натовари с изчистването на документалната страна на дарението Калин, когото тя нарича Кайо. В апартамента вече има над 30 картини от български художници и повече от 10 са на Кайо.

В момента двамата обсъждат точно в Къщата на изкуствата Терзийски да направи представяне на все още неизлязлата му последна книга, събрала разтърсващи истории от последните 2 г. от живота му, в които Терзийски гледаше болните си родители. Наскоро баща му почина, но той продължава да се грижи за дементната си майка, която той редовно усмихва с новината, че татко му е някъде на гости и скоро ще се върне.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





