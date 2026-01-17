Пелетите свършиха на пернишкия пазар, правят се списъци

Голямо търсене има на пернишкия пазар за пелети, но в търговските обекти то липсва, сигнализират потребители. Твърдото гориво се оказа проблем за много перничани още в средата на януари.

„Има магазини, в които очакват доставка следващата седмица, но имало и списък с чакащи. Цените също са повишени“, твърдят перничани. Проблемът с пелетите е от началото на сезона. Още през ноември те изчезнаха, а цените им се повишиха. Сега се намират трудно, а цената на чувалче от 15 кг. е 16 лв. Тази на боровите, които са най-евтини, също е скочила. Палет от 550 лв. е скочил на 650 лв. Буковите пък вървят с около 100 лв. повече.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА