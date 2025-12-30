Пенсиите през януари 2026 – кога започва изплащането и ще има ли промени

Изплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).

„С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноправен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания“, се посочва още в съобщението.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна тук.

От началото на следващата година България ще приеме официално еврото, като това ще се случи с кратък преходен период, който ще продължи в рамките на целия януари. През първия месец на 2026 г. у нас ще има две законни платежни средства – евро и лев. В рамките на този период на двойно обращение всички безналични плащания, като разплащания с банкови карти, банкови преводи и др. ще се извършват в евро, докато разплащанията с пари в брой ще позволяват употребата и на двете валути. След изтичането на периода на двойно обращение – от 1 февруари 2026 г., левът престава да бъде законно платежно средство. От началото на февруари догодина еврото остава единствената официална валута на България.