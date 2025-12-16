Пентагонът подготвя план за мащабна военна реорганизация

Американски официални лица работят по план за реорганизация на въоръжените сили, поискан от шефа на Пентагона Пит Хегсет. Той ще намали броя на 4-звездните генерали и ще консолидира някои международни командни центрове, съобщи вестник Washington Post.

Ако бъде прието, предложението ще отбележи една от най-значимите промени във висшите военни чинове от десетилетия насам. Това съобщи вестникът, позовавайки се на 5 източници, запознати с въпроса.

Председателят на Обединените щабове на САЩ Дан Кейн се очаква да представи плана на Хегсет в следващите дни, каза високопоставен представител на Министерството на отбраната, запознат с дискусията.

Според плана властите ще намалят значението на Централното, Европейското и Африканското командване на САЩ и ще ги поставят под контрола на нова организация, известна като Международно командване на САЩ, съобщи вестникът, цитиран от АФП.

Добавя се, че ще бъде намален и броят на генералите и адмиралите, които се отчитат директно пред Хегсет.

Промените трябва да бъдат одобрени както от ръководителя на Пентагона, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп, за да влязат в сила.

Планът представлява най-новата голяма промяна в Пентагона под администрацията на Тръмп, която вече уволни редица висши офицери през тази година.

През май министърът на отбраната Пит Хегсет нареди намаляване с най-малко 20% на броя на действащите 4-звездни генерали и адмирали в американската армия.

В началото на декември администрацията на Тръмп публикува стратегия за национална сигурност, която бележи радикално отклонение от предишната политика на САЩ и гласи: „Във всичко, което правим, поставяме Америка на първо място“.