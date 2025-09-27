Перник, Батановци и съседните села без вода на 30.09. заради превключване на водопровода към ново трасе

Жителите на Перник, гр. Батановци, селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин, Големо Бучино, кв. „Бела вода” и кв. „Църква ще останат без вода на 30 септември, вторник. Предстои планово прекъсване на водоподаването от яз. „Студена“, потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, ще бъдат временно без осигурено водоподаване. Прекъсването ще бъде извършено в 6.30 ч. и се налага във връзка с превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод, захранващ градските резервоари на гр. Перник, към новоизградено трасе.

Поради големината и географските особености на водопреносната мрежа фактическото преустановяване на водоподаването до чешмите на потребителите ще се случва по различно време за различните консуматори във времеви промеждутък от 2-3 часа.

Планирано възстановяване на водоподаването от яз. „Студена“ е предвидено за 1 октомври в 10 ч. За централните части на града и кв. „Църква” прогнозно се очаква възстановяване на водоподаването до самите потребители към 14 часа. За кв. „Изток“ – 13 часа. Селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. „Бела вода” се очаква да бъдат с възстановено водоподаване в диапазона 16-24 ч. на 01.10.2025 г., в зависимост от отдалечеността им от градските резервоари на гр. Перник.

Градските резервоари ще бъдат подготвени така, че в 17 ч. на 30.09.2025 г. да бъде пусната водата от тях към мрежата на Перник. Централна градска част, кв. „Варош”, кв. „Проучване”, Могиличе, Клепало и Дараци ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3-5 часа.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






