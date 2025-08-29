Перничанинът Ал. Милчев сбъдва мечти на трудноподвижни хора, разхожда ги и с лодка в Панчаревското езеро

Доброто винаги има своите имена. Едно от тях е на Александър Милчев от Перник, който носи на ръце болни и трудноподвижни деца до върха – в планината, в града, в живота, сбъдвайки мечти.

35-годишният спортист е доброволец към фондация, която организира добротворческите инициативи. Спортът и правилното хранене са начин на живот за Александър, който не си представя и ден без активност, съобщи bgdnes.



„Случайно видях едно от начинанията им – изкачване на Черни връх. Записах се и отидох, без да познавам участници или хора от фондацията. Там се запознах с един от участващите и смелата му майка. Бях потресен и възхитен в едно и също време от тях. Жена, която отглежда трудноподвижно дете, а бе изключително ведра и позитивна. Сашо изпускаше едни възклицания, като виждаше гледките… И една буца ти засяда в гърлото. След това почти нямам изпуснато събитие. Около 7-8 са вече за година и 4 месеца“, споделя Милчев, който работи в голяма фирма за производство на трансформатори.

Александър е носил трудноподвижни хора в районите на Седемте рилски езера, Витоша, параклис „Свети Йоан Летни“, а с лодка прекосява езерото Панчарево по 3-4 пъти, за да усетят тръпката.

„Като даденост често приемаме живота – например това да се разходиш или да потичаш в парка. Докато за тях ние сме единствената им възможност да се докоснат до природата и да помогнем на родителите им да разнообразят сивото им всекидневие. Чакат с месеци и се надяват на тези събития“, разказва Александър. И добавя: „Това те кара да си по-добър, по-смирен и по-благодарен. Научаваш се да цениш истинските неща – времето, прекарано със семейство, приятели и сред природата”.





