Перничанинът Вл. Стоянов: В седма австрийска дивизия играят на по-добри терени, отколкото елитните български отбори

Бившият национален вратар Владислав Стоянов направи нелицеприятно сравнение между терените в най-ниските нива на футбола в Австрия, където 39-годишният перничанин пази, и игрищата на елитните родни отбори. Футболист №1 на България за 2014 г. иронизира бившите стражи на „Левски“ Боян Йоргичевич и на ЦСКА Густаво Бусато, като нарочи сърбина за менте, а по повод изявите на бразилеца беше още по-краен: Дайте да говорим за вратари.

„От година и половина играя в отбор от 7-ма австрийска лига. В момента сме първи и се борим да влезем в горната група. Искам да отбележа, че ще ходим на подготовка в Анталия, а някои български отбори си стояха у дома през зимата. В нашата лига терените са по-добри от тези на повечето отбори от елита в България. От това, което видях в първите кръгове, състоянието на тревните настилки в родното първенство е умопомрачително. Когато бях в „Лудогорец“, имаше 2-3 г., когато терените бяха добри, дори тези в Монтана и Враца. Сега обаче не е така. Има хора, които ще кажат, че теренът е еднакъв за всички. Това не е така. Няма как да се играе качествен футбол на лош терен. С лошите терени било се свиквало. Как може да се свикне да играеш на лош терен? Лошите терени помагат на тези отбори, които рушат, и пречат на тези, които градят, но не помагат на футбола“, започна Стоянов, преди да подкара колегите си от чужбина, изредили се под рамката на сини и червени.

„Някои левскари ще ми се сърдят, но за мен Йоргачевич е изключително слаб вратар и голямо менте. Всеки си има право на мнение. Само ще кажа, че в сезоните, които пази и ЦСКА беше фалирал – той имаше 4 мача за година, които трябваше да ги направи и той ги обърка. Бусато също не искам да го коментирам – дайте да си говорим за вратари“, отсече 8-кратният шампион с „Лудогорец“ между 2013 и 2021 г., който открои присъствието в българското първенство през последното десетилетие на двама чуждестранни вратари – етническия алжирец Райс Мболи /Славия, ЦСКА/ и поляка Адам Стаховяк /Ботев Пд/.

ТОНИ КИРИЛОВ