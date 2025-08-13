Перничанинът, наранил жестоко куче, е привлечен като обвиняем

26-годишният перничанин, който беше задържан за противозаконно увреждане на куче е привлечен като обвиняем. Сигнал за ранено куче бил подаден на тел. 112 от 38-годишна перничанка на 11 август. По нейни данни на ул. „Симеоновград“ съсед е намерил куче, обитаващо района с рана в областта на врата. Животното е извън опасност за живота, но му предстои операция. По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който първо начално е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка, а впоследствие и за до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Събрани са данни, че е проявил изключителна жестокост спрямо животното. Мъжът е криминално проявен и познат на органите на реда с различни престъпления. Привлечен е като обвиняем и ще му се иска постоянен арест. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






