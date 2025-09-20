Перничанинът Ники и Джулия спечелиха „диви и красиви“

Чаровният перничанин Николай и красивата студентката Джулия спечелиха романтичното риалити „Диви и красиви“. Те спечелиха 48% от зрителския вот. Двамата отиват на романтично пътешествие до Бали. Те заявиха, че вече са победители, защото са заедно, и няма значение дали ще грабнат голямата награда. „Винаги съм искала да отида там. Много се вълнувам“, каза развълнувана Джулия. Втори останаха Чефо и Ванеса, а трети – Асен и Ренета.

„Живеем заедно в Перник. След „Диви и красиви“ доста попътувахме. Ходихме на море, ходихме на много места с хора, които са важни за нас“, разказа за взаимоотношенията си с Николай Джулия, която се появи на финала с нова прическа. Риалити шоуто „Диви и красиви“ удари в земята „Ергенът“ и събра цели две двойки още от първия си сезон. Любовното приключение на БТВ за няколко сезона може да се похвали също с две двойки – Евгени и Валерия и Мартин и Даниела, които обаче вече не са заедно.

