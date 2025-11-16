Перничанин в ръководството на партията на Доган

Перничанинът Николай Цонев и бивш военен министър е избран в ръководството на новоучредената партия „Алианс за права и свободи“ /АПС/ с почетен председател и оперативни функции Ахмед Доган. За съпредседатели са избрани четирима души: Танер Али – ресор „Организационна дейност и регионална политика“, Димитър Николов – ресор „Сигурност и етнически въпроси“, Севим Али – ресор „Социална политика“, Хайри Садъков – ресор „Образование и религиозни въпроси“.

Николай Цонев ще е зам.-председател по административни дела и производства , стана ясно на учредителното събрание на партията. Беше приет и уставът на оперативното бюро.

Николай Цонев е от Перник и е офицер от Българската армия, предприемач, политик, лидер на политическа партия „Нова алтернатива“ (2012-2022г.) и бивш министър на отбраната през периода 2008 – 2009 г. В изпълнение на управленските си позиции, той отговаря за осъществяването на редица стратегически реформи в Българската армия и в сектор „Сигурност“.

По време на управлението си като министър, той изменя Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) и предоставя на служителите от въоръжените сили множество социални стимули, продиктувани от промяна на статута на служителите от БА от наборна служба в професионална армия. Заедно с това, той предприема финансови оптимизации, които позволяват бюджетът на Министерство на отбраната да достигне размер от близо 2% от брутния вътрешен продукт на България.

През 2010 година тоя беше задържан по брутален начин за подкуп. След многократни дела, той бе оправдан. Цонев осъди прокуратурата да му плати 100 000 лв. обезщетение заради морални вреди от бруталния арест и делото.

Преди да бъде избран за министър на отбраната, Николай Цонев работи като управител на няколко компании, ангажирани в сферата на леката промишленост.

От 1999 до 2000 година той ръководи дирекция „Управление на доставките“ в Министерството на отбраната. През 2001 година става съветник на военния министър Николай Свинаров, а през 2002 оглавява Изпълнителна агенция „Социални дейности“ към МО.

