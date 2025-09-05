Перничанин е задържан за закана за убийство.

Сигнал за противоправното деяние бил подаден в четвъртък от 58-годишен жител на областния град.Той заявил, че съседът му е отправил закана за убийство, с което е предизвикал основател страх у него. Служители на Първо РУ предприели действия за изясняване на случая. Задържан за до 24 часа с полицейска заповед е 48-годишен мъж, за когото по първоначална информация са събрани данни, че е отправил заканата. Образувано е досъдебно производство и ще бъде уведомена прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






