Перничанин е на крачка от Европейската корона в алпинизма

Един алпинист от Перник е на път да сбъдне голямата си мечта – да изкачи най-високия връх във всяка европейска държава и да завоюва т.нар. „Европейска корона“. Пътят на Димитър Томов започва като на шега, но го отвежда през най-трудните алпийски маршрути, любопитни асансьори до върха и дори го спасява от смъртоносен инцидент. Днес му остават само няколко държави до постигането на целта.

Всичко започва като на шега. След като първо посещава всички 100 национални туристически обекта в България, Димитър Томов решава да изкачи връх Мусала. След него идва ред на най-високия връх в Северна Македония, а оттам се ражда и амбицията да покори първенците на цяла Европа.

Въпреки разпространеното мнение, че подобно начинание изисква огромни средства, Димитър обяснява, че с добро планиране всичко е възможно. „Всички казват, че трябват доста пари за пътуване, самолети и така нататък. Не, следи се всичко. Шест-седем месеца по-рано се купува билет за 50 евро и просто отиваш там и се качваш“, споделя алпинистът.

Най-голямото предизвикателство се оказват върховете във Франция и Швейцария, но не заради трудността на изкачването, а заради логистиката. Хижите по маршрутите са почти изцяло резервирани от туристически агенции, които искат огромни суми за изкачването. „Намерихме едно приятелче, с което се качихме по един по-труден, леко алпийски маршрут, и успяхме в една седмица да качим двата най-трудни върха“, разказва Томов.

Сред приключенията му има и комични моменти. Най-високата точка на Монако се оказва особено любопитна. „Стигаш до едно място, качваш се с един асансьор, вървиш две минути, качваш се във втория асансьор, излизаш, вдигаш ръката, снимаш се и си се скачил“, смее се той.

Съдбата обаче го спасява от огромна трагедия на най-високия връх в Русия – Елбрус. Заради високите цени на лифта, групата решава да слезе с камион „Урал“. „Натовариха ни 24 човека в едно ремарке, барабар с багажите, и в момента, в който тръгваме надолу, лифтът се чупи. Двама човека падат и умират на място. Другите остават горе и понеже теренът там е много, много лош, не са успели да ги свалят над осем часа и те умират от измръзване“, разказва Димитър.

Към момента му остават върховете на само три държави – Швейцария, Исландия и Ирландия, които описва като „малко коварни“ заради дългите маршрути и трудния терен. Той обаче не се стреми към осемхилядниците.

