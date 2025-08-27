Перничанин заплаши съпругата си с убийство

Сигнал от 20-годишна жена е подаден във вторник във Второ РУ на Перник, че мъжът й я е заплашил с убийство, което е предизвикало основателен страх у нея. Това е станало по телефона от 25-годишният й съпруг, който бил задържан в района на адреса където живее жената. Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа, а от жената са снети сведения. Образувано е бързо производство за закана за убийство в условията на домашно насилие. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






