Перничанин заплаши с убийство бившата си

Закана за убийство разследват служители от Първо РУ в Перник. В сряда 36-годишна перничанка е съобщила в полицията, че на 31 юли бившият й приятел й отправил закана за убийство по телефона. 41-годишният мъж в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за упражнено домашно насилие спрямо 36-годишната жена. От потърпевшата са снети сведения и е образувано бързо производство по чл. 144 от Наказателния кодекс.

Действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






