Перничанин застава пред Темида за притежание на наркотици

Перничанин се изправя пред съда за притежаване на наркотични вещества. На 22 август тази година, в условията на специализирана полицейска операция, служители от Първо РУ извършили проверка на жилище в областния град, обитавано от 37-годишен местен жител. Иззети са буркан с брутно тегло около 350 грама и пакетче с тегло близо 13 грама, съдържащи суха зелена листна маса, реагирала на канабис при направен бърз тест. След изготвените експертизи и проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА